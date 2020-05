Le cri de détresse d’une Marocaine bloquée à Ceuta pour pouvoir enterrer sa jeune fille au Maroc

Zoubaida, Marocaine âgée de 45 ans et bloquée à Ceuta depuis mars 2020. / El Foro de Ceuta

Une Marocaine bloquée à Ceuta après la fermeture de la frontière a lancé samedi un appel à l'aide aux autorités marocaines via les réseaux sociaux. La femme leur demande de pouvoir rentrer chez elle à Tétouan afin de faire face à l'un des moments les plus difficiles de sa vie : sa fille de 23 ans vient de mourir.

A travers une vidéo, la mère demande à la délégation gouvernementale de lui procurer les autorisations nécessaires pour lui permettre de rentrer au Maroc afin de pouvoir assister aux funérailles de la jeune femme.

«Ma fille, âgée de 23 ans est décédée ce matin. Je supplie Sa Majesté et les autorités marocaines à me laisser entrer pour pourvoir la voir avant qu’elle ne soit inhumée», déclare-t-elle, en pleurs. «Elle est morte alors que je suis bloquée ici à Ceuta et je n’ai pas pu la voir. Permettez-moi s’il vous plait de la voir avant qu’elle ne soit inhumée», demande-t-elle dans la vidéo relayée sur les réseaux sociaux.