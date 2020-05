Maroc : Baisse de 39% du bénéfice net du Groupe BCP au premier trimestre de 2020

Le Groupe Banque centrale populaire (BCP), l'un des plus grands prêteurs du Maroc, a enregistré une baisse de 39% de son bénéfice net au premier trimestre de 2020, en glissement annuel.

Selon l’agence Reuters, cette baisse est expliquée par l’impact de la pandémie de nouveau coronavirus. Le résultat net consolidé du groupe, au cours du trimestre, a été de 470 millions de dirhams, tandis que le produit net bancaire a augmenté de 1% pour atteindre 4,3 milliards de dirhams. Le coût du risque baisse de 2,4% à 751 millions de dirhams, ajoute-t-on.

Reuters précise que le groupe a collecté 1,8 milliard de dirhams de dépôts sur la même période, portant sa part de marché à 26,3%.

«Le premier trimestre de l’année 2020 a été marqué par un évènement d’ampleur mondiale avec la propagation de la pandémie du Covid-19», explique la banque sur son site. Et de rappeler avoir fait don d’un milliard de dirhams au fonds de lutte contre le coronavirus et avoir organisé une collecte au profit de ce même fonds auprès des clients et des collaborateurs de la banque.

La communication financière du groupe rappelle aussi les mesures mises en place pour faire face à l’impact de cette pandémie, au Maroc comme en Afrique où le groupe est présent. «Partant de fondamentaux solides, le Groupe BCP demeure confiant quant à sa capacité à dépasser cette crise et contribuer à la relance de l’économie du pays», conclut le communiqué.

Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc avec une organisation unique au royaume : Il est composé notamment de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), l'organe central du Groupe (société anonyme cotée en Bourse), de filiales spécialisées, de fondations sans oublier les banques et représentations à l’étranger.