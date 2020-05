Tanger : Des roses déposées sur la stèle de l’avenue Abderrahmane Youssoufi

Malgré les dispositions de l’état d’urgence sanitaire, empêchant des mouvements de masses, les habitants de Tanger ont tenu à rendre un hommage à feu Abderrahmane Youssoufi, décédé hier à l’âge de 96 ans.

Ce samedi 30 mai, plusieurs tangérois ont allumé des bougies et déposé des roses et des messages saluant les combats de l’ancien Premier ministre sur la stèle de l’avenue qui porte le nom du défunt, depuis août 2016. Une cérémonie qui avait été présidée par le roi Mohammed VI et en présence de Youssoufi.

Abderrhamane Youssoufi est né à Tanger en 1924. Il avait vécu toute son enfance au quartier populaire de Dredab. Le défunt était le premier bâtonnier marocain du barreau des avocats de Tanger.