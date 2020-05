Pédopornographie : Interpellation de deux individus à Fès et El Jadida

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat, ont procédé, dans la soirée du vendredi et samedi matin, en coordination avec leurs homologues de Fès et d'El Jadida, à l'interpellation de deux individus, dont un étudiant à l'Institut des sciences appliquées, soupçonnés de diffusion de contenus numériques à caractère pornographique et leur partage avec des enfants mineurs.

Les services de la préfecture de police de Rabat avaient reçu une plainte de la mère d'un enfant qui a reçu sur son téléphone portable une vidéo de deux minutes, filmée à l’étranger et montrant des images à caractère pornographique relatives à l’exploitation sexuelle d’une fille mineure, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

«Ceci a nécessité l'ouverture d'une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent qui a mené à l'interpellation, à El Jadida, de la personne ayant envoyé la vidéo», ajoute la même source, notant que le deuxième mis en cause, soupçonné d’avoir demandé qu'on lui envoie la vidéo et d’avoir donné par erreur le numéro de l’enfant mineur, a été interpellé à Fès.

Parallèlement, le service central de lutte contre les crimes liés aux nouvelles technologies avait détecté cette vidéo et d'autres contenus similaires relayés sur les réseaux sociaux, ce qui a nécessité leur soumission à l'expertise et aux investigations criminelles nécessaires afin d’identifier les personnes qui sont à l’origine de la diffusion de ces contenus, souligne la DGSN.