Huelva : Vers un dépistage de la Covid-19 pour un rapatriement des saisonnières marocaines

Environ 7 000 intérimaires marocains pourront bénéficier de tests de dépistage de la Covid-19 afin que les autorités marocaines acceptent leur rapatriement, sa frontière étant fermée en raison de la pandémie.

Le ministre du Tourisme de la Région Andalousie, Juan Marín a déclaré ce samedi que le gouvernement andalou a transmis aux autorités marocaines la volonté de tester ces femmes pour accélérer leur retour au Maroc, écrit le média Huelva 24.

Et d’ajouter que tous les efforts sont déployés par le gouvernement andalou avec l'ambassadeur du Maroc. Juan Marín a assuré avoir évoqué le sujet avec le ministre espagnol de l'Agriculture, Luis Planas, pour essayer de permettre à ces saisonnières de retourner dans leur pays d'origine.

Mercredi, l’agence espagnole EFE a précisé, citant des sources impliquées dans le recrutement et le transfert de ces saisonnières, que ces Marocaines embauchées pour la campagne de récolte de fraises et de fruits rouges dans la région de Huelva (sud de l'Espagne) seront sans emploi dès le mois de juin. Elles viendront s’ajouter ainsi aux 31 800 Marocains bloqués à l’étranger à cause de la fermeture des frontières décrétée par le Maroc depuis mars.