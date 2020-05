L’après-Coronavirus : El Othmani exclut le recours à «une politique d’austérité»

Le chef du gouvernement poursuit ses consultations avec les formations politiques. Hier soir, il s’est réuni avec les chefs de partis non-représentés au Parlement. Une occasion pour Saad-Eddine El Othmani de rappeler l’impact de la propagation de la pandémie du Coronavirus sur l’économie nationale et d’aborder aussi la gestion de la phase du déconfinement, indique un communiqué des services de la présidence du gouvernement.

«La nouvelle situation impose une remise en question de plusieurs aspects étant donné que l’après-Covid-19 sera totalement différent de l’avant», a-t-il souligné.

L’exécutif, précise la même source, est en train de mettre en place un plan ambitieux pour redémarrer l’économie nationale. A cette occasion El Othmani a réitéré l'annonce faite le 20 mai lors de son passage à la Chambre des représentants, au sujet de la préparation d’un projet de loi de finances rectificative pour l’année 2020 qui sera présenté dans les semaines à venir «avec des signaux forts et des réformes importantes et structurantes visant à relancer l’économie et sauver ce qui peut l’être».

A cet égard, El Othmani a exclu le recours à «une politique d’austérité», assurant que son gouvernement œuvre au soutien de la consommation et de la production nationale, ajoute le communiqué.