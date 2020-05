Un premier groupe de Marocains bloqués en Algérie est arrivé à Oujda

Un premier groupe de Marocains bloqués en Algérie est arrivé ce samedi à Oujda, en provenance d'Alger. Ils seront confinés à Saïdia, selon des sources sur place.

«Dans chaque rangée, les sièges du milieu ont été laissés vides», nous précise un Marocain ayant pris cet avion, pour expliquer les mesures de sécurité prises à bord de l’avion. «Le personnel a aussi des masques de protection», précise-t-il.

Le rapatriement de Marocains bloqués en Algérie a commencé ce samedi matin. Ainsi, comme annoncé hier par Yabiladi, le premier avion de la Royal Air Maroc a décollé de l’aéroport d'Alger-Houari Boumédiène à destination du Maroc. Il transporte, à son bord, une centaine de Marocains, selon nos sources. Deux autres vols vont suivre le même itinéraire, ramenant ces Marocains d'Alger vers Oujda.

Cette opération, annoncée par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, lors de son intervention devant la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, a été confirmée hier, par des Marocains bloqués à Alger, des sources proches de la RAM et au sein de la Direction des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères.

A rappeler que le Maroc a déjà procédé au rapatriement d’une partie des Marocains bloqués à Ceuta et Melilla. Au total, plus de 32 000 compatriotes sont bloqués à l’étranger, à cause de la fermeture des frontières en mars dernier pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.