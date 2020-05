Casablanca : Lydec annonce un retour de la relève des compteurs à partir du 1er juin

Lydec, opérateur d'eau et d'électricité dans le Grand Casablanca, a annoncé, vendredi, le retour de la relève des compteurs des usagers à compter du 1er juin prochain. Cette opération a été suspendue à la mi-mars dernière en raison de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire pour juguler la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

La reprise de cette activité est menée «en accord avec l’autorité de tutelle», précise le délégataire de service dans un communiqué, qui insiste sur le maintien du respect des consignes sanitaires en vigueur.

En raison du contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid-19, Lydec rappelle qu'elle avait mis en place plusieurs dispositions pour limiter ses activités à domicile et assurer la relation avec sa clientèle à distance, via des canaux de communication diversifiés, notamment la téléphonie et Internet.

En revanche, la société souligne que les clients qui le souhaitent peuvent toujours procéder eux-mêmes à la lecture de leurs index de consommation directement sur leurs compteurs, et les communiquer à Lydec.

Lydec assure, enfin, que ses équipes «poursuivent leur mobilisation pour délivrer au quotidien les services de distribution d’eau et d’électricité, d’assainissement liquide et d’éclairage public, dans les meilleures conditions».