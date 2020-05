Casablanca : Saisie de plus de 1,7 tonne de chira

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a mis en échec, vendredi, une tentative de trafic de drogue et saisi plus de 1,7 tonne de drogue (chira) à bord d'un camion de transport de marchandises.

Le camion, en provenance d'une ville du Nord du Royaume, a été intercepté au niveau de la gare de péage de "Tit Mellil" aux environs de la ville de Casablanca, sur la base d'une coordination avec les services de la Gendarmerie Royale, indique un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

L'opération de fouille a permis de saisir 66 ballots totalisant une tonne et 766 kg de drogue soigneusement dissimulés dans une cargaison de produits agricoles, a précisé le communiqué, ajoutant que le chauffeur et son collaborateur ont été interpellés et placés en garde à vue.