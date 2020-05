Algérie : Tebboune adresse un message de condoléance à la famille de Youssoufi

Abdelmadjid Tebboune a adressé vendredi 29 mai un message de condoléances à la famille d’Abderrahmane Youssoufi, indique l’APS qui reprend un communiqué de la présidence de la république.

«J'ai appris avec une profonde tristesse et une grande affliction le décès tragique du grand militant maghrébin, le maitre Abderrahmane El-Youssoufi que Dieu ait son âme, après une longue vie politique qu'il a consacrée à défendre la classe ouvrière, les valeurs de la liberté et de la Justice, portant ses convictions partout où il se rendait, jusqu’à ce qu'il rende l’âme et soit rappelé, aujourd'hui, auprès de Dieu», écrit le président algérien.

«Les Algériens se rappellent encore que le leader maghrébin, feu Abderrahmane El-Youssoufi était parmi les premiers à avoir soutenu la Guerre de libération bénie, dès son déclenchement, et coopéré avec ses dirigeants, vu qu'il était en contact permanent avec eux pour libérer la région de l'occupation étrangère abominable. Il a d'ailleurs écrit cela dans ses mémoires, citant à titre particulier les Martyrs Larbi Ben-M'hidi et Mohamed Boudiaf, que Dieu ait leurs âmes.» Abdelmadjid Tebboune

Parallèlement au long message de condoléance signé par Tebboune, l’agence algérienne de presse a réservé un article en l’honneur du défunt, intitulé : «Décès de Abderhamane El Youssoufi: une étoile du Grand Maghreb s’éteint».