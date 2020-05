«L’aide aux Marocains bloqués est financée via un fond dédié»

Une source proche du dossier a contacté Yabiladi une heure après la publication de notre enquête afin d'apporter quelques clarifications sur le sujet.

Face à la situation exceptionnelle provoquée par la crise sanitaire, le ministère des Affaires étrangères a, dès le 14 mars, mis en place une cellule de crise centrale à Rabat pour coordonner le travail des 155 cellules de crise instaurées au sein de l'appareil diplomatique du royaume.

En plus de l'ouverture d'un registre pour inscrire l'ensemble des Marocains bloqués, notre source a rappelé qu'«en attendant l'opération de rapatriement qui demeure l'objectif final, les consulats et ambassades sont mobilisés pour apporter un soutien logistique, sanitaire et financier aux Marocains dans le besoin. Ainsi, 6 979 compatriotes bloqués à l'étranger ont bénéficié de ce dispositif exceptionnel.

«Cette prise en charge s'effectue sans discrimination ni entre citoyens, ni entre pays d'accueil», souligne notre interlocuteur. «C'est le principe d'égalité de traitement entre Marocains dans le besoin qui prime.»

Les aides financées via un fond dédié

Notre source assure que l'aide est «accordée dans le cadre d'une gestion raisonnée avec des prix d'hébergement convenables. Toute demande particulière qui n'entre pas dans ce cadre est rejetée, réfutant ainsi tout favoritisme, tel que mentionné dans notre article. La facture d'hôtel 5* évoquée «n'a pas été réglée assure», notre source.

Plus globalement, en ce qui concerne le budget, il s'agit d'un fond dédié intitulé «Secours aux nationaux et au rapatriement» qui est mobilisé en fonction des besoins. Les frais de représentation de chancellerie quant à eux ne servent pas aux aides, précise notre source. Ils sont accordés de manière trimestrielle et publiés au bulletin officiel.

Enfin, les demandes d'aides sont gérées localement au niveau des chefs de mission, avec une délégation de crédit pour parer aux cas les plus urgents.