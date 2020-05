Sahara : Un diplomate yéménite dément des propos qui lui sont attribués par des médias pro-Polisario

Hussein Adel Ba Hamid Al Hadrami, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Yémen en Malaisie. / DR

Hussein Adel Ba Hamid Al Hadrami, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Yémen en Malaisie et ancien gouverneur du gouvernorat de Hadhramout a démenti une déclaration qui lui a été attribuée par des médias mauritaniens et des relais médiatiques du Front Polisario sur le Sahara occidental.

«J'ai lu de fausses déclarations d’un site appelé EP Diplomatico qui m’ont été attribuées sur le Sahara marocain», a-t-il écrit sur son compte Twitter. «Tout en condamnant fermement ce mensonge et cette calomnie que je ne trouve pas étrange que ceux qui veulent briser la Oumma en fabriquant de tels allégations, je dis que nous étions et nous resterons avec la marocanité du Sahara et l'intégrité territoriale du Maroc», affirme-t-il.

طالعت خبراً كاذباً في موقع يُدعى @epdiplomatico نسب إليّ تصريحات ملفّقة بشأن #الصحراء_المغربية، ومع استنكاري الشديد لهذا الكذب والافتراء لا أجده غريباً على من يريدون تفتيت جسد الأمة أن يختلقوا مثل هذه الأكاذيب، ونحن كنّا وسنظل مع مغربية الصحراء والوحدة الترابية المغربية ?? — ADEL BA HAMID (@AdelMBahameed) May 29, 2020

Jeudi, le média pro-Polisario El Portal Diplomatico a écrit que le diplomate yéménite a affirmé, dans une déclaration au média mauritanien Nouadhibou News, que «le Maroc n'a pas de souveraineté sur le Sahara occidental, selon les décisions des Nations Unies et de la Cour internationale de justice de La Haye».

Le même jour, dans une section pour les opinions, le média mauritanien a partagé une longue tribune attribuée au diplomate yéménite en guise de riposte à un journaliste marocain qui réagissant, toujours selon la même source, à la lettre du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Une tribune que le média a signée au nom de Hussein Adel Ba Hamid Al Hadrami qu’il présente comme étant docteur en histoire et géographie.