L'ECI, Alsa et Casa Transport dévoilent le prototype de bus devant desservir Casablanca

Une commission, présidée par Imane Sabir, présidente de l’Etablissement de coopération intercommunal Al Baida (ECI), s’est rendue jeudi à Skhirate, pour la première visite de vérification du prototype Scania/Irizar de la future flotte de bus devant desservir la ville de Casablanca et ses environs.

La commission a été également composée de membres de la société de développement local Casa Transport et d’Alsa Al Baida, indique un communiqué de l’ECI parvenu ce vendredi à Yabiladi.

Cette visite est la première d’une série programmée dans les mois à venir, portant sur la partie de la flotte montée localement par la société Irizar sur la base d’un châssis Scania et concernant une commande à terme de 200 bus.

«L’offre Casabus, en cours de développement, est conçue pour hisser le service de transport en commun par bus au niveau de fiabilité, de performance et de desserte à la hauteur des exigences des résidents de l’ECI Al Baida», déclare Imane Sabir, citée par le communiqué.

A son déploiement, ce service proposera au public un réseau restructuré opéré par une flotte totale de 700 bus neufs, reliant les 18 communes de l’ECI. «L'offre de service de transport public par bus sera complémentaire et intermodale avec le réseau de transport en commun en site propre de Casablanca, rendant ainsi les déplacements dans le réseau Casatramway et Casabus plus simplifié et de meilleure qualité», conclut-on.