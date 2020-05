Maroc : Renault met en pause son projet d’extension à Tanger

Le constructeur automobile français Renault revoir ses ambitions à la baisse. Ce vendredi, il a annoncé en effet la suspension des projets d’extension de ses unités en Roumanie et au Maroc, où celle de Tanger devait être élargie. Dans ce sens, le groupe a annoncé également être en train d’étudier «l’adaptation des capacités de production en Russie et la rationalisation de la production de boîtes à vitesse dans le monde».

En conférence de presse ce matin à Paris, ces annonces ont été faites dans le cadre de la présentation du projet de plan de réduction des coûts du Groupe de plus de deux milliards d’euros sur trois ans. Dans ce sens, celui-ci prévoit par ailleurs la suppression de près de 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France.

Ce plan vise à «restaurer la compétitivité du Groupe et assurer son développement sur le long terme dans le cadre de l’Alliance», tout en garantissant «un développement pérenne», indique un communiqué parvenu à Yabiladi. «Le projet de plan s’appuie sur l’efficacité des opérations au sein du Groupe Renault : en simplifiant les processus, en réduisant la diversité des composants au sein des véhicules et en ajustant les capacités industrielles», ajoute la même source, indiquant que ce processus sera entrepris «dans le cadre d’un dialogue permanent, avec les partenaires sociaux et les collectivités locales».

Directrice générale par intérim de Renault, Clotilde Delbos a déclaré que «ce projet est vital pour garantir une performance solide et durable, avec comme priorité la satisfaction de nos clients». «En tirant parti de nos nombreux atouts comme le véhicule électrique, en capitalisant sur les ressources et technologies du Groupe Renault et de l’Alliance, en réduisant la complexité de développement et de production de nos véhicules, nous voulons générer des économies d’échelle dans le but de rétablir notre rentabilité globale et d’assurer notre développement en France et à l’international», a-t-elle ajouté.