Marie Louise Belarbi, fondatrice de la librairie Carrefour des Livres à Casablanca, n’est plus

Figure des lettres au Maroc, fondatrice de de la librairie Carrefour des Livres au quartier Maarif de Casablanca et co-fondatrice des éditions Tarik, Marie-Louise Belarbi née Guibal s’est éteinte ce jeudi à Tanger, à l’âge de 91 ans. Native de Montpellier en 1928, elle est décédée des suites d’une longue maladie, écrit ce vendredi Le Desk.

Mère du chanteur marocain Malek, «elle était connue pour son action inconditionnelle au service du livre et de la culture au Maroc». Le média ajoute qu’elle «a été faite Ocier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française en 2001. Toute sa vie, elle aura fait la promotion de l’écriture, de la lecture, du livre et de la littérature, et soutenu jeunes auteurs et écrivains».

Triste d’apprendre le décès de Marie Louise Belarbi, la grande dame du livre. Fondatrice de la fameuse librairie Carrefour des Livres au Maarif & co-fondatrice des éditions Tarik. Puisse t elle reposer en paix . Sincères condoléances à sa famille @DrissElyazami @REDADALIL @oef75 pic.twitter.com/A8QhQ0hZXv — NEILA TAZI - نائلة التازي (@NEILATAZI) May 29, 2020

La défunte a également animé l’émission «Plaisir de Lire», sur la Chaîne Inter de la RTM, de 1986 à 1990 et dirigeait l’association Coup de Soleil au Maroc. Elle était aussi la cofondatrice, avec ses homologues algérien, tunisien et français, du salon Maghreb des Livres qui se tient chaque année à l’hôtel de ville de Paris.