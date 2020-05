Temara : Le médecin et son complice placés en détention pour exploitation sexuelle de mineurs

Le procureur du Roi près la Cour d’appel de Rabat a annoncé, jeudi, le placement en détention d’un médecin et de son complice poursuivis dans une affaire d’exploitation sexuelle de mineurs.

Suite aux informations publiées par des médias et des sites électroniques au sujet de l’exploitation sexuelle de mineurs par un médecin, sur la base d’un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), une enquête a été diligentée par la Brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté de Témara sur instruction du parquet, suite à laquelle les deux mis en cause ont été déférés devant le parquet ce jeudi 28 mai 2020, a indiqué le procureur du Roi dans un communiqué.

Les investigations ont conclu que le médecin en question aurait exploité la situation de vulnérabilité de mineurs, de manière individuelle ou avec l’aide de l'autre personne arrêtée, qui était déjà l'une de ses victimes avant d’atteindre la majorité il y a près d’une année, ajoute la même source.

Le parquet avait déposé une requête auprès du juge d'instruction en vue d'ouvrir une enquête à l’encontre de ce médecin pour traite d’êtres humains, détournement de mineurs, violence et attentat à la pudeur et tentative d’attentat à la pudeur, ajoute le procureur du Roi, précisant que la détention et l’incarcération des deux individus ont également été requis.

Après leur interrogatoire, le juge d’instruction a ordonné l'incarcération des deux mise en cause, conclut le communiqué.