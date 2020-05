Maroc : Deux fédérations s'allient pour promouvoir et booster le tourisme interne

Une convention de partenariat a été signée, récemment, entre la Fédération nationale du transport touristique (FNTT) et la Fédération des loueurs d’automobile sans chauffeur au Maroc (FLASCAM) pour mettre en synergie leurs moyens afin d'aider, conjointement, leurs secteurs respectifs à surmonter la crise induite par la pandémie du coronavirus (Covid-19) et à préparer l’avenir après le déconfinement.

Signée par le secrétaire générale de la FNTT, Bamansour Mohamed, et le président de la FLASCAM, Mohamed Mossaoui, cette convention vise à mettre en œuvre les initiatives qui s’imposent pour relancer le secteur du Tourisme sur lequel le gouvernement est pleinement mobilisé.

Ainsi, les deux parties signataires ont décidé de mettre en œuvre une stratégie à court et moyen termes afin de renforcer leurs capacités financières pour qu’elles puissent surmonter les effets de la pandémie du Covid-19.

Pour ce faire, les deux fédérations comptent promouvoir et booster le tourisme interne et augmenter le flux des touristes nationaux et négocier avec les départements concernés pour trouver les solutions adéquates à la sauvegarde du secteur.