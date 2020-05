Les Marocains bloqués en Afrique : Même continent, différentes galères

Lorsque Mohamed, 35 ans, a atterri à Dakar, il cultivait des espoirs d'expériences professionnelles uniques. Envoyé en mission de travail de trois mois par son entreprise au Sénégal, ce papa de trois enfants n'avait aucune idée que les rêves professionnels allaient se transformer en cauchemar sanitaire avec la pandémie du nouveau coronavirus.

Deux mois après le début de sa mission à l'étranger, le Maroc et le Sénégal ont fermé leurs frontières dans le cadre des efforts visant à endiguer la propagation du virus. «J'ai été envoyé au Sénégal après avoir déposé ma démission, cette mission était donc la dernière avec cette entreprise», raconte-t-il à Yabiladi.

Bloqué à Dakar, sans emploi

Incapable de quitter la capitale sénégalaise, Mohamed s'est retrouvé sans emploi après la fin de sa période de préavis et a été officiellement considéré comme démissionnaire. «Je devais rentrer au Maroc le 17 mars pour commencer à travailler dans une nouvelle entreprise qui avait déjà accepté de m’embaucher, mais tout a été chamboulé», a-t-il regretté.

À Dakar, Mohamed a contacté son futur employeur, qui était très compréhensif au début. Cependant, au bout de quelques semaines, la situation a changé. Tout en luttant pour garder la tête hors de l'eau pendant son séjour forcé, Mohamed a été informé que sa promesse d’embauche a été annulée. «En mai, ils m’ont déclaré qu’ils ne peuvent pas me garder car je ne peux pas rejoindre le travail. Ils étaient obligés de me remplacer», regrette-t-il.

La capitale sénégalaise Dakar. / DR

Sans emploi et éloigné de sa femme et de ses enfants, Mohamed a tenté de se débrouiller avec ses économies. Il a ainsi loué un petit appartement à Dakar, qui reste «très cher» pour lui. «Contrairement à ce que les gens pourraient penser, le coût de la vie dans certains pays subsahariens est très élevé», explique-il.

«J'ai une famille qui me manque, mes enfants sont très jeunes et ont entre 2 et 7 ans. Mon fils de 7 ans pleure au téléphone à chaque fois que je les appelle, tandis que ma fille de 4 ans refuse de me parler car elle pense que je fais exprès de ne pas retourner à la maison.» Mohamed

Déprimé, frustré par la situation et incertain quant à son avenir, le Marocain affirme être «incapable de dormir la nuit». «Je pense constamment à ça car je ne sais pas ce qui va suivre. Comment pourrais-je subvenir aux besoins de ma famille et comment suis-je censé remplir mon rôle de père de famille et payer les frais de scolarité ?», s’interroge-t-il.

L'interminable voyage d'affaires de Reda

Reda est aussi épuisé et attend désespérément qu’une solution soit trouvée. Bloqué en République du Congo depuis mi-mars, cet entrepreneur marocain a été contraint de prolonger sa visite de travail dans le pays d'Afrique centrale après que la crise a contraint Brazzaville et Rabat de suspendre les vols.

«Je suis venu ici pour une visite de cinq jours, un voyage d'affaires qui comprenait des réunions avec des entreprises pour ma startup au Maroc», raconte-t-il. L'entrepreneur, basé à Agadir, devait rentrer au Maroc après quelques jours passés dans la capitale congolaise.

En attente de rapatriement, Reda, qui travaille dans le domaine du transport et de la logistique, a été également forcée de louer un appartement et de vivre avec l'argent qu'il avait apporté avec lui. «Je suis resté dans cet appartement pendant plus d'un mois, jusqu'à ne plus avoir de quoi payer», explique-t-il.

La capitale congolaise Brazzaville. / DR

Après avoir contacté l'ambassade du Royaume au Congo, la représentation diplomatique lui a payé une chambre d'hôtel. Une aide précieuse qui ne résoud qu'une partie des problème de Réda. Etant bloqué à Brazzaville, son entreprise au Maroc traverse une période difficile avec la crise sanitaire. «La situation n'est pas aussi dramatique que les entreprises et startups qui ont dû mettre la clé sous la porte, mais la situation financière reste tendue pour nous», fait-il savoir.

«Ce qui est vraiment déplaisant, c'est d'attendre sans avoir aucune visiblité», dénonce-t-il, en se référant au rapatriement des milliers de Marocains bloqués à l'étranger depuis plus de deux mois.

«Nous ne savons pas ce qui nous attend, donc nous ne savons pas quoi faire. C'est très frustrant. Nous avons perdu toute confiance.» Réda

Le périple de Hassan en Afrique du Sud

Hassan, guide touristique qui s'est retrouvé bloqué en Afrique du Sud au milieu de cette crise sanitaire, traverse une situation tout aussi frustrante. «Je suis venu en Afrique du Sud le 2 mars lors d'un voyage. J'ai voyagé à travers le pays et je devais également visiter le Zimbabwe et la Zambie», se souvient-il.

Mais le coronavirus a chambouler tout son programme. Bloqué à Johannesburg, Hassan a rapidement manqué de ressources et a été contraint de trouver un abri. «J'ai eu la chance d'avoir des amis à Johannesburg qui m'ont logé chez eux», raconte-t-il avec soulagement.

La capitale sud-africaine Johannesburg. / DR

Mais malgré sa chance et le soutien de ses amis, Hassan explique que la situation est difficilement tenable. «Je vis avec eux depuis deux mois. Je me sens comme un invité à charge et l'argent que j'ai est à peine suffisant pour subvenir à mes besoins quotidiens», décrit-t-il à propos de sa situation aujourd’hui. En plus de cela, Hassan ne sait pas ce qui l'attend, même une fois de retour au Maroc.

«Je travaille dans l'industrie du tourisme qui est durement touchée par la crise et il n'y a rien à faire. Je me sens stressé et épuisé mentalement rien que de penser à l'avenir.» Hassan

Des milliers d'autres ressortissants marocains sont dans le même bateau, en attendant que les autorités marocaines daignent les rapatrier.