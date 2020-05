TV5 Monde conforte sa position de première chaîne francophone au Maghreb

TV5 Monde conserve sa place de première chaîne francophone en Algérie, en Tunisie et au Maroc sur la cible des 15 ans et plus et des cadres et dirigeants. Selon les derniers résultats 2019 de l’étude Kantar TNS Africascope Maghreb, le chaîne progresse même, pour la quatrième année consécutive depuis 2015, sur la mesure d’audience cumulée hebdomadaire.

Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, cette dernière atteint désormais 11,6% de la population étudiée, soit le plus haut score de toutes les chaînes francophones mesurées au Maghreb. Elle reste aussi numéro un en part d’audience sur les 15 ans et plus, avec un score de 0,6% et conserve sa première place sur la cible des cadres et dirigeants avec une PDA de 4,3%, ajoute la même source.

Grâce aux gains enregistrés au Maroc et en Algérie, TV5 Monde touche désormais 40% de la population étudiée, parmi les 15 ans et plus. Dans la même lancée, TV5 Monde Style HD poursuit sa croissance avec une audience hebdomadaire en progression, à la fois auprès des 15 ans et plus (+1,7 pt à 2,8%) et des cadres et dirigeants (+0,3 pt à 4,3%), indique encore le document.

Dans ce sens, «70% des téléspectateurs de TV5MONDE disent recommander la chaîne auprès de leur entourage et sur les réseaux sociaux et 65% affirment qu’elle s’intéresse au Maghreb et au monde arabe en général», se félicite la direction régionale.