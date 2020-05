Maroc : Des ateliers de formation et une campagne de sensibilisation pour Wiqaytna

Le ministère de la Santé a annoncé cette semaine des ateliers virtuels, par visioconférence, de formation des équipes chargées du suivi de cas contacts, déployés dans les meilleurs délais, pour l’application Wiqaytna.

Dans une circulaire signée par Khalid Ait Taleb et consultée par Yabiladi, le ministère précise que le matériel didactique et de communication a été envoyé par mail aux différents services.

De plus, précise la même source, les ministères de la Santé et de l'Intérieur lanceront incessamment une campagne de sensibilisation sur cette application sous le slogan «Restons vigilants, Protégeons-nous mutuellement».

«L'efficacité de l'application est tributaire d'une large adoption par les citoyens. La contribution et l'engagement de tous sont nécessaires, en vue d'aider à limiter la circulation du virus Covid-19 et prendre des décisions éclairées pour un meilleur ciblage des actions de riposte.» Ministère de la Santé

Et de demander aux différents services du ministère d’assurer une large diffusion de la circulaire auprès de toutes les structures et d'impliquer les unités régionales de l'Information et de la communication dans la campagne de communication dès son lancement.

«Le suivi des contacts des cas positifs au SARS-Cov-2 constitue une composante essentielle dans la maitrise de la chaine de contamination, limitant ainsi la propagation du virus.» Ministère de la Santé

La circulaire précise également que l’application informatique Wiqaytna, téléchargeable sur le téléphone mobile, permettra de tracer les interactions entre les cas positifs et leurs contacts potentiels à travers les connexions Bluetooth. «En plus du suivi des contacts, cette application va permettre de cibler les activités de dépistage en identifiant des zones à haut risque de transmission et, de préparer la levée progressive du confinement de la population», conclut la circulaire.