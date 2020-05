Le Maroc participe à une réunion des ambassadeurs arabes sur la Palestine

Le Maroc a pris part, mercredi à Ramallah, à une réunion du Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh, qui s’est entretenu avec les ambassadeurs des Etats arabes accrédités en Palestine.

Ainsi, l’ambassadeur marocain Mohamed Hamzaoui a profité de cette rencontre pour insister sur l’illégalité des initiatives israéliennes, visant l’expansion des colonies et leur mise sous souveraineté de Tel Aviv. Il a appelé à une réaction forte en réponse à l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain, qu’il qualifie de «violation aux lois et aux dispositions internationales, ainsi qu’aux pactes des Nations unies», rapporte l’agence de presse et d’information palestinienne Wafa. «Si rien n’est fait, cette démarche conduira les deux pays et la stabilité de la région à la destruction», a-t-il alerté.

Tenue au bureau du Premier ministre palestinien, cette réunion a porté sur les dernières actualités politiques du pays, principalement l’entrée en vigueur de la suspension de toutes formes de coopération avec Israël, à l’initiative de la Palestine. «Cette démarche s’est concrétisée avec l’arrêt de toutes les collaborations à tous les niveaux», a insisté Mohamed Shtayyeh, appelant par ailleurs la communauté internationale et arabes à plus de fermeté pour empêcher les plans d’expansion israélienne.

Dans ce sens, le Premier ministre palestinien a également estimé que l’annexion par Israël d’une partie de la Cisjordanie et la mise sous tutelle étatique israélienne des colonies constituaient «une menace pour la sécurité et la stabilité régionales».

En réunion par ailleurs avec les ambassadeurs des Etats de l’Union européenne, Mohamed Shtayyeh a appelé ces pays à être plus nombreux à reconnaître l’Etat palestinien, afin de freiner les politiques israéliennes qui violent des dispositions onusiennes.