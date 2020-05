Maroc : L’ONCF renforce l’offre des TNR en préparation au déconfinement 

L’Office national des chemins de fer (ONCF) renforcera, à partir du lundi 1er juin, l’offre des trains navettes rapides (TNR), maintenue à régime réduit en période de confinement sur les axes de proximité Casa Port - Settat, Casa Port - El Jadida et Casa Port - Rabat – Kenitra.

Un communiqué de l’ONCF, publié ce jeudi, explique que le nombre de dessertes passera de 20 à 40 trains par jour, conjugué à la réouverture des gares de Rabat Agdal et Salé Tabriquet.

A cet effet, l’Office met en place un «dispositif approprié de mesures de protection et de sécurité sanitaire tout en instaurant de nouvelles règles de voyage pour accompagner la reprise progressive du trafic et garantir les conditions optimales pour un déplacement protégé», ajoute-t-on.

Ce dispositif prévoit également une batterie de mesures pour la protection face au Covid-19. L’office cite le «filtrage des passagers à l’entrée des gares pour séparer les flux», «le contrôle du port de masque dans les gares et à bord des trains» et «la mise à disposition de gels hydro-alcooliques dans les gares et à bord des trains», entre autres. Aussi, une réduction des capacités des ventes et d’occupation à 50% de ces trains durant cette première phase sera entreprise.

L’ONCF précise, par ailleurs, que la réservation sera obligatoire à bord des TNR à l’instar de ce qui est pratiqué pour les trains Alboraq et Alatlas, dont la date de reprise progressive sera annoncée prochainement.