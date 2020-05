Un vol de rapatriement spécial pour les Américains encore bloqués au Maroc

Un vol de rapatriement spécial pour les citoyens américains bloqués au Maroc quittera Casablanca le 12 juin pour atterrir à Washington DC, a indiqué cette semaine l'ambassade des Etats-Unis au Maroc, sur son compte Twitter.

L'avion affrété atterrira ainsi vendredi 12 juin à 14h00 à Casablanca avant de quitter l’aéroport international Mohammed V le jour même. Il devrait se rendre d’abord à l'aéroport irlandais de Shannon pour le ravitaillement et le changement d’équipe avant de continuer son chemin vers l'aéroport international de Washington-Dulles.

Selon l'ambassade des États-Unis, ce vol est «réservé aux citoyens américains et aux résidents permanents légaux avec une Green Card valide».

Dans son annonce, l'ambassade a exhorté les citoyens américains encore bloqués dans le royaume à cause du coronavirus à réserver un siège. Il a également indiqué que le prix par passager est de «1 125 livres britanniques (environ 1 389 $ US) et 50 livres britanniques (environ 62 $) pour les nourrissons de moins de 24 mois». La même source a souligné que le vol reste soumis à l'approbation finale du gouvernement marocain.

1/6: Notice to US Citizens: SPECIAL REPATRIATION FLIGHT TO WASHINGTON, DC ON FRIDAY, JUNE 12 at 2:00 PM. Plane will depart Casablanca (CMN), refuel & change crew at Ireland’s Shannon Airport, then continue to Dulles International Airport (IAD), arriving approx 8:30 PM (EST).