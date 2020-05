Phosphates : Des sociétés étrangères dans le viseur d'une ONG pro-Polisario

Le Front Polisario a repris, cette semaine, ses attaques contre des entreprises étrangères opérant au Sahara. L’ONG pro-Polisario Western Sahara Ressources Watch (WSRW) a ainsi dénoncé trois navires étrangers qui auraient transporté, ces derniers jours, du phosphate du Sahara vers des pays étrangers.

Il s’agit du navire Yasa Venus, battant pavillon des Îles Marshall, explique l’ONG dans un communiqué repris par l’agence de presse du mouvement séparatiste. La même source ajoute qu’il y a deux semaines, deux autres navires (Golvis Maine, battant pavillon singapourien et Trans Spring, battant pavillon néo-zélandais) se seraient dirigés respectivement vers l’Inde et le Chili depuis des ports au Sahara.

L’ONG remet en cause des «opérations de pillage dans lesquelles ces navires sont engagés» et accuse le Maroc d’«épuisement des richesses sahraouies», dénonçant ainsi «une violation flagrante des pactes et pactes internationaux». WSRW critique également de «nouvelles méthodes de camouflage» entreprises par les navires pour échapper à sa traque. Et de demander au conseil de sécurité de «prendre des mesures décisives et dissuasives» pour «décourager» le Maroc.

L’ONG pro-Polisario harcèle, depuis des années, des entreprises étrangères importatrices de phosphates. Début mai, le gouvernement néo-zélandais a même refusé de contraindre les sociétés importatrices de phosphates extraits du Sahara. Un revers subi par WSRW en Nouvelle Zélande, qui intervient après celui du holding allemand Continental en janvier dernier.