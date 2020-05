Les Marocains bloqués et les MRE grands absents de la réunion d’El Othmani avec les chefs de partis

Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani a présidé, hier soir, une deuxième réunion après celle du 23 avril, avec les secrétaires généraux des partis politiques représentés au Parlement. «Sur l’ordre du jour figuraient trois points : l’assouplissement de la gestion du déconfinement, le plan de la relance de l’économie nationale et le projet loi de finances rectificative», nous confie une source présente lors de ses consultations.

Dans son allocution, Saad-Eddine El Othmani a déclaré que le Maroc se dirige vers un «allégement progressif» des dispositions de l’Etat d’urgence sanitaire dans certaines régions. En revanche, les foyers d'infection en devraient êtres exclus, rapporte la même source.

Des mémorandums des partis pour le 3 juin

Les différentes interventions des chefs de partis,opposition comme majorité, ont insisté sur «l’impératif d’accorder la priorité à certains secteurs publics, tels la santé, l’administration territoriale, l’école publique, la sécurité alimentaire des Marocains, la numérisation et l’intégration de l’informel dans le circuit légal», ajoute notre interlocuteur.

La réunion a donné l’occasion aux quinze chefs de partis conviés à présenter leurs propres visions sur le Maroc de l’après-coronavirus et d’interpeller le chef de l’exécutif sur des sujets brulants de l’actualité. Ainsi, on apprend que le dossier de plus de 32 000 Marocains bloqués à l’étranger, depuis le 13 mars, a été au cœur de nombreuses interventions réclamant leur rapatriement immédiat. Mais «en reprenant la parole, Saad-Eddine El Othmani a fait l’impasse sur ce dossier», précise notre source.

Il a également omis de répondre aux interrogations du secrétaire général de l’Union constitutionnelle, Mohamed Sajid, portant sur la relance de l’activité touristique, lourdement pénalisée par la pandémie du Covid-19. L’opération Marhaba 2020 est un autre sujet où El Othmani a brillé par son silence. Certains secrétaires généraux ont voulu savoir si les Marocains résudant à l'étranger seront autorisés à rentré au Maroc cet été, et atténuer un peu la chute de l'activité touristique cette année. Mais là encore,

Au terme de plus de trois heures de «discussions», le chef du gouvernement a invité les participants à lui transmettre le 3 juin des mémorandums portant sur les propositions de chaque parti sur le Maroc de l’après-coronavirus. L'occasion d'y trouver peut-être des idées aux problématiques auxquelles il n'a pu répondre.