Coronavirus : Hseven lance un appel à projets pour les startups au Maroc et en Afrique

L'accélérateur de startups à vocation internationale Hseven a lancé mercredi, lors d'une e-conférence, un appel à projets pour ses programmes d’accompagnement destinés aux startups innovantes et à fort impact, pour la relance économique post-Covid19 au Maroc et en Afrique.

Les programmes Rise-Up (200 000 dirhams), Re-Start (500.000 dirhams de prêts d’honneur, ainsi qu'à 1,5 à 15 millions de dirhams (MDH) de prêts bancaires sans cautions et sans garanties personnels) et Disrupt (250 000 euros jusqu’à 1,5 million d’euros pour une prise de participation minoritaire entre 5% et 7%) conçus par Hseven, auront pour objectif d’accompagner une vingtaine de startups pour chaque programme, à différentes étapes de leur parcours, allant de l’idéation, à l’incubation jusqu’à l’accélération.

Cet appel à candidature intervient dans le contexte de la crise actuelle et met en avant le rôle cruciale des startups qui apportent partout dans le monde des solutions attrayantes, concrètes et salvatrices pour les personnes qui sont dans le combat quotidien face au Covid-19 ainsi que les milliards des personnes confinées.

S’exprimant lors de cette e-conférence, le fondateur de Hseven, Amine Al Hazzaz a souligné la nécessité d’identifier de nouvelles startups et de nouveaux entrepreneurs au Maroc et en Afrique pouvant apporter des solutions locales et mieux adaptées à notre nouveau contexte.

Il a également appelé à tirer profit de cette crise en misant sur les technologies émergentes pour plus de performance et d’innovation, et a passé en revue les secteurs d’avenir sur lesquels le Maroc et l’Afrique doivent se concentrer.

Les porteurs de projets opérant dans ces secteurs d’avenir dont l’économie collaborative, les technologies de l’éducation et la Fintech seront sélectionnés par Hseven selon plusieurs critères pour un démarrage de l'accompagnement entre le 15 juillet et le 15 septembre, a précisé Amine Al Hazzaz.