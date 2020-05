En appel, Abou Naim condamné à un de prison ferme pour incitation à la haine et excommunication de l'Etat

La cour d’appel de Casablanca a condamné ce mercredi 27 mai Abou Naim à un an de prison ferme et à une amende de 2 000 dirhams.

Le très controversé cheikh salafiste a été arrêté le 17 mars suite la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il dénonçait la fermeture des mosquées décidée par le gouvernement El Othmani pour faire face à la propagation de la pandémie du Coronavirus. Une mesure décrétée conformément à une fatwa du Conseil supérieur des oulémas, présidé par le roi Mohammed VI.

Abou Naim était poursuivi notamment pour «incitation à la haine et menaces à l’égard des citoyennes et des citoyens» et «excommunication de l’Etat et de ses institutions». Ce verdict est conforme à celui prononcé début avril par le tribunal de première instance de Casablanca.