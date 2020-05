Des milliers de saisonnières marocaines bloquées en Espagne dès juin

Environ 7 000 saisonnières marocaines embauchées pour la campagne de récolte de fraises et de fruits rouges dans la région de Huelva (sud de l'Espagne) seront sans emploi dès le mois de juin. Elles s’ajouteront ainsi aux 31 800 Marocains bloqués à l’étranger à cause de la fermeture des frontières décrétée par le Maroc depuis mars, rapporte l’agence espagnole EFE.

Citant des sources impliquées dans le recrutement et le transfert de ces saisonnières, l’agence explique que 3 000 d'entre elles perdront leur emploi la première semaine de juin avant la fin progressive de la saison, et ce nombre augmentera au fil des semaines.

Les entrepreneurs de la région de Huelva ont déjà exprimé leur inquiétude quant au sort de ces saisonnières lorsqu'elles se retrouveront au chômage, sans savoir qui devrait s'occuper d’elles si leur séjour se prolonge dans les champs où il n'y a plus de fraise ou de framboise à récolter.

Les circonstances causées cette année par la fermeture des frontières ont en quelque sorte profité aux saisonnières marocaines qui se trouvaient en Espagne avant la mi-mars. Elles ont ainsi vu leurs contrats prolongés de plusieurs mois, comblant ainsi le sous-effectif laissé par celles qui ne pouvaient pas rejoindre la campagne.

Cette année, 16 500 saisonnières temporaires ont été sélectionnées pour se rendre en Espagne, mais le rythme de départs (trois navires par semaine de Tanger à Algesiras) a été brusquement interrompu le 13 mars, si bien que 7 000 seulement ont pu rejoindre leur emploi.

«La situation des saisonniers devient ainsi un problème non plus agricole, mais migratoire, dans lequel interviennent les ministères de l'intérieur et des affaires étrangères des deux pays, et leur solution ne dépendra que d'une décision politique du Maroc», précise EFE.