Témara : Mise en garde à vue d'un pédiatre pour viol et détournement de mineurs m

La brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté de Témara a placé en garde à vue, mardi soir sur ordre du parquet compétent, un pédiatre soupçonné d'implication dans une affaire de viol et détournement de mineurs et d'exploitation de leur situation de vulnérabilité.

La brigade de la police judiciaire de Témara avait reçu une plainte de la part des parents de deux mineurs de 13 et 17 ans respectivement, affirmant que les deux enfants ont été détournés et attirés au moyen de contenus numériques à caractère pornographique envoyés par un pédiatre via un individu âgé de 19 ans en contrepartie d'une somme d'argent, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches et investigations effectuées ont permis d'interpeller le médecin et l'intermédiaire présumés, et de saisir les appareils et équipements informatiques utilisés dans l'envoi et le partage des contenus pornographiques, en vue de les soumettre à l'expertise technique nécessaire au laboratoire d'analyse des traces numériques.