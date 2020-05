Des liaisons maritimes entre le Maroc et la France pour rapatrier les Français bloqués

Les opérations pour rapatrier les Français encore bloqués au Maroc se poursuivront. Ainsi, une dizaine de liaisons maritimes seront mises en place pour le retour des ressortissants français, selon le ministère français des Affaires étrangères.

«Nous allons organiser, pour les camping-caristes en particulier, mais pas uniquement pour eux, une dizaine de liaisons maritimes dans les quinze prochains jour», a indiqué Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, dans une déclaration à France Inter, évoquant ainsi un «véritable pont maritime», qui permettra de poursuivre cette opération.

Ainsi, un bateau partira ce mardi vers Sète, tandis qu’un autre mercredi vers Marseille, a-t-il précisé.

. @JY_LeDrian sur la situation des Français bloqués au #Maroc , annonce la mise en place de "3 vols quotidiens pour les #rapatriements depuis #Alger ", et "une dizaine de liaisons maritimes pour les camping-caristes, avec des traversées pour #Malaga , #Sète et #Marseille " #le79Inter

Le Drian a rappelé que 200 vols spéciaux ont permis le rapatriement de 30 000 Français du Maroc, soit «beaucoup, beaucoup plus» que les dispositifs mis en place par d’autres pays européens comme l’Allemagne ou le Royaume-uni.

Le ministre français des Affaires étrangères a toutefois considéré que cette opération devient «compliquée, avec des mesures sanitaires très exigeantes». «Il y a des difficultés, je le reconnais», a-t-il conclu.

.@JY_LeDrian sur la situation des français bloqués au #Maroc : "Il y a eu deux phases", avec un premier pont aérien et "une deuxième vague plus récente, et pour ceux là, ça devient compliqué, avec des mesures sanitaires très exigentes. Il y a des difficultés, je le reconnais"