Coronavirus et précarité au Maroc : Monisnap, Jumia et Jamaa Funding lancent «Cash for Good»

Monisnap, Jumia et Jamaa Funding lancent une initiative intitulée «Cash for Good» pour aider les personnes en situation de précarité au Maroc. «En cette période de rupture qui fait appel à la solidarité de tous, nous sommes convaincus que chaque individu peut et doit être acteur du soutien aux populations les plus affectées par le contexte actuel», expliquent-ils dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ainsi, «Monisnap et son partenaire Jumia ont voulu mettre leurs énergies et compétences mutuelles au service du soutien humanitaire aux plus défavorisés». «Le projet a pour objectif de financer des kits alimentaires à destination des personnes en situation de précarité au Maroc afin de les soutenir dans cette période difficile», ajoute-t-on.

Concrètement, Jamaa Funding récoltera les dons sur sa plateforme de crowdfunding qui compte à son actif de nombreuses campagnes de récoltes de fonds pour des projets humanitaires, Monisnap va transférer les fonds récoltés à Jumia sans aucuns frais ou charge. Le spécialiste du e-commerce achètera des kits alimentaires de première nécessité à prix coûtant et les distribuera à l’association Chef4Good, tandis que cette dernière les transformera en plats cuisinés au profit des populations en situation de précarité au Maroc.

«Jamaafunding accepte de ne pas facturer ses 3,5% de commission pour l'utilisation de la plateforme. Monisnap prend à sa charge les 3,5% de frais d'acquisition de paiement (paiement par carte bancaire avec Stripe), ainsi que les frais d'envois des fonds au Maroc», assure-t-on.

Les quatre acteurs ambitionnent d’atteindre 10 000 euros de dons et soutenir ainsi 2 000 personnes en situation de précarité dans le royaume.