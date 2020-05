Plus de 2,9 millions de MRE ont regagné le Maroc lors de l'opération Marhaba 2019

Plus de 2,9 millions de Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont regagné le Maroc lors de la campagne Marhaba 2019, soit une augmentation de 4% par rapport à 2018, indique l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

La répartition par point de passage fait ressortir que le port Tanger Med a été la principale porte d'entrée pour les MRE avec une part de 23% du total des entrées, suivi de l'aéroport Mohammed V (12%), précise l'ADII dans son rapport d'activité 2019, ajoutant que durant ces cinq dernières années, le nombre d’entrées de MRE a affiché une croissance annuelle moyenne de 5%.

Lors de la campagne Marhaba 2019, 44% des MRE ont opté pour la voie aérienne pour rejoindre le territoire national et 38% ont choisi la voie maritime, fait savoir la même source, relevant que les entrées par voies terrestre et aérienne ont gagné 5 points par rapport à la campagne 2018, aux dépens de la voie maritime qui a enregistré un recul de 5 points.

L'ADII souligne également que l’examen des entrées par bureau, entre 2018 et 2019, laisse apparaître une hausse spectaculaire des entrées au port d'Al Hoceima de 181% et à Bab Melilla et Bab Sebta (61%), ainsi qu'un repli au port de Nador (28% ).

Par ailleurs, le rapport indique que la voiture de tourisme est le véhicule le plus utilisé par les MRE avec une part de 97% à l’entrée, ajoutant que les déclarations établies par les MRE lors de la campagne 2019 sont à 76% des T6 Bis.

En termes de droits et taxes, les déclarations uniques des marchandises (DUM) ont généré plus de 43 MDH, soit 58% du total des droits et taxes récoltés lors de la campagne Marhaba 2019. Le nombre de déclarations effectuées par les MRE a connu une régression de 27% par rapport à la campagne de l’année précédente, soit 15 779 contre 21 637 en 2018.