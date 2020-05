Coronavirus au Maroc :  99 nouveaux cas, le R0 est désormais à 0,76

De dimanche 16h à lundi 18h, le Maroc a enregistré 99 cas supplémentaires de covid-19. Ainsi, le total des infections dans le pays est de 7 532, depuis le début de la pandémie le 2 mars dernier, a indiqué le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi.

Lors du point de presse quotidien relatif à la situation pandémique au Maroc, le responsable a précisé que 85 de ces nouvelles infections ont été identifiées parmi les dépistages sur des cas contacts et des personnes asymptomatiques, surtout dans les régions Casablanca-Settat (61) et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (24), puis Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi et Fès-Meknès. Les autres régions n’ont enregistré aucun nouveau cas.

Selon Mohamed Lyoubi, 9 222 échantillons ont été analysés hier, ramenant à 144 671 les cas suspects qui se sont avérés négatifs. Par ailleurs, un décès a été déploré lors de ces dernières 24 heures, le nombre de morts à cause de la covid-19 atteignant 200, avec un taux de létalité resté à 2,7%. Quant aux guérisons, elles ont été de 71 entre dimanche et lundi, soit un total de 4 774, avec un taux de rémission à 63,4%.

Par région, Casablanca-Settat reste la plus touchée par la pandémie, regroupant près du tiers des cas déclarés au Maroc. Elle est suivie de Marrakech-Safi avec près de 18%, de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Fès-Meknès avec près de 13% chacune, puis de Rabat-Salé-Kénitra et de Drâa-Tafilalet. Dans ce sens, le responsable a souligné que les écarts se creusaient considérablement entre ces régions et les autres, beaucoup moins touchées par la pandémie.

Jusqu’à aujourd’hui, la moyenne du R0 national a par ailleurs connu une légère baisse, arrivant à 0,76. Cependant, Mohamed Lyoubi précise que cette valeur change considérablement d’une région à l’autre, notamment entre Casablanca-Settat où il avoisine 0,93 et d’autres zones du pays, où il est proche de 0.