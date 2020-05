Marrakech : L’Université Cadi Ayyad se dote d’un Observatoire des épidémies

L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech compte créer un Observatoire des épidémies, qui aura pour missions la connaissance précoce de l’arrivée des épidémies, le suivi et l’étude de l’évolution des virus et bactéries, la détection précoce de la circulation des virus et la détermination de leur évolution régionale et nationale.

Cette décision a été annoncée par le président de cet établissement d’enseignement supérieur, Moulay Lhassan Hbid lors d’une visioconférence organisée récemment, consacrée à l’enseignement inclusif et la responsabilité sociale à l’Université Cadi Ayyad (UCA) dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus.

Cette structure vient soutenir la dynamique de la recherche scientifique induite par la pandémie du coronavirus, a indiqué Hbid dans une déclaration à la MAP, relevant que ce projet scientifique, le premier du genre au Maroc, nécessitera quelque 5 millions de DH sur 3 ans.

Et de préciser que cette structure scientifique sera réalisée en collaboration avec le ministère de la santé, l’Institut Pasteur, la Direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies, le département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Centre anti-poison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM) et avec le soutien de certaines organisations, telles que l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO). L’UCA travaillera aussi avec le Conseil régional de Marrakech-Safi pour concrétiser ce projet scientifique à caractère régional et national, a-t-il insisté.

L’équipe de scientifiques sera ainsi pluridisciplinaire, composée de spécialistes de la statistique (qui étudieront les épidémies à travers la collecte de données, leur traitement, leur analyse et l'interprétation des résultats), d’informaticiens, de médecins, d’épidémiologistes en plus de sociologues et de psychologues, a-t-il expliqué.