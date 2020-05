Coronavirus :  27 nouveaux cas au Maroc, l’un des plus faibles chiffres depuis le début du confinement

De samedi 16h à dimanche 16h, le Maroc a enregistré 27 cas supplémentaires de covid-19, elevant à 7 433 le total des infections dans le pays, depuis le début de la pandémie le 2 mars dernier. Lors du point de presse quotidien relatif à la situation pandémique au Maroc, le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, a indiqué que 23 de ces nouvelles infections ont été identifiées parmi les cas contacts.

Selon le responsable, 9 321 échantillons ont été analysés hier, ramenant à 135 449 les cas suspects qui se sont avérés négatifs.

Par ailleurs, un décès est à déplorer lors de ces dernières 24 heures. Il s’agit d’un patient souffrant de plusieurs maladies chroniques, qui ont aggravé son état de santé, indique Mohamed Lyoubi. Ainsi, le nombre de morts à cause de la covid-19 atteint 199, soit un taux de létalité maintenu à 2,7%. Quant aux guérisons, elles ont été de 65 entre samedi et dimanche, soit un total de 4 703, avec un taux de rémission en hausse qui atteint 63,3%.

Le nombre de cas actifs a atteint 2 531. Il s’agit de patients encore en cours de traitement au sein des cellules hospitalières dédiées, ainsi que les personnes guéries mais restée sous surveillance médicale.

Par région Mohamed Lyoubi indique que Casablanca-Settat reste la plus touchée par la pandémie, regroupant 32,2% des cas déclarés au Maroc. Elle est suivie par Marrakech-Safi avec près de 18%, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Fès-Meknes avec environ 13%, puis de Rabat-Salé-Kénitra et Drâa-Tafilalet.