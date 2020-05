France : Une prière de la fin du Ramadan respectueuse des précautions sanitaires

Les mosquées françaises ont été nombreuses à s’aligner sur la recommandation du Conseil français du culte musulman (CFCM) de ne pas tenir de rassemblements religieux pour l'Aïd el-Fitr, par principe de précaution face au risque de propagation du nouveau coronavirus. Cependant, les musulmans de Levallois-Perret ont pu tenir leur prière au grand stade, permettant ainsi le respect de la distanciation physique.

En effet, plus de 2 000 personnes ont participé à ce rassemblement, ce dimanche matin, au sein du complexe sportif Louison-Bobet. Toutes s’y sont présentées en portant des masques de protection et en utilisant du gel hydroalcoolique à l’entrée, décrit France TV Info. 35 bénévoles ont été mobilisés pour les installer sur deux terrains, un de football et un autre d’athlétisme, en veillant à faire respecter une distanciation physique d’un mètre.

Cité par le média français, l’imam de Levallois-Perret, Saïd Assougdam, a salué l’organisation de cette prière, qui est la première tenue collectivement depuis deux mois. En effet, il a expliqué que ce rite n’est «possible que si chaque fidèle respectait les consignes du début à la fin». Selon France Info, l’association des musulmans de Levallois a préparé méticuleusement ce rassemblement depuis plusieurs semaines, afin de maintenir les mosquées fermées tout en permettant une prière rituelle dans un espace ouvert et aéré.