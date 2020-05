Insolite : Le chef de gouvernement passe à GMT+1 et change de date

Le Ramadan en pleine crise sanitaire a été éprouvant pour beaucoup d'entre-nous. Il semble l'avoir été encore plus pour le chef du gouvernement Saad-Eddine El Othmani, et son community manager qui ne savent plus quel jour on est, ni quel fuseau horaire choisir.

Ainsi, en cette belle matinée de dimanche, jour de fête de l'Aïd el fitr, le compte Twitter officiel de Saad-Eddine El Othmani a annoncé le changement d'heure pour un passage à GMT+1 cette nuit, alors qu'il n'est prévu officiellement que le 31 mai.

Le community manager s'est il laissé prendre au piège du changement d'heure automatique sur son smartphone comme de nombreux Marocains qui s'interrogeaient sur les réseaux sociaux ? Dans la précipitation post salat Al fajr, il a peut-être voulu rattraper l'annonce qu'il a cru avoir oubliée de faire la veille.

Ce qui est certain, c'est que l'annonce gouvernementale plonge les citoyens marocains dans une profonde incertitude. GMT ? GMT+1 ? Plus personne ne comprend pourquoi nous passons à l'heure d'hiver au beau milieu du printemps.

A l'heure de l'infodémie -cette épidémie de fausses informations qui déroute nombre de nos concitoyens-, il est de notre devoir de rectifier la fake news publiée par le chef du gouvernement. Le changement d'heure est prévu pour le 31 mai 2020, à 2h du matin. Il faudra ajouter 60 minutes, si votre smartphone ne le fait pas automatiquement.