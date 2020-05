Maroc : La presse papier pourra reprendre dès le 26 mai

Les journaux et magazines périodiques au Maroc pourront reprendre l’édition, la distribution et la vente de leurs versions papier à partir du 26 de ce mois de mai. Annoncée ce samedi par le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous, cette reprise constitue une levée des restrictions sur l’impression, décidée en mars dernier dans le cadre des mesures sanitaires pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Aucun document officiel n’a été rendu public pour annoncer cette levée, mais le ministre l’a d’ores et déjà confirmée sur les réseaux sociaux. Selon lui, les patrons de presse ont en effet «formulé le souhait de reprendre les activités de leurs entreprises d’une manière plus fluide», d’où la prise de cette décision qui «donne suite aux nombreuses requêtes des éditeurs de journaux».

Par ailleurs, cette reprise se fera «dans le respect des consignes et des mesures de sécurité sanitaire en vigueur, définies par les autorités publiques compétentes», dans le cadre de la limitation des infections à la covid-19, a insisté le ministre.