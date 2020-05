Coronavirus au Maroc :  74 nouveaux cas et 261 guérisons en 24 heures

Lors de ces dernières 24 heures, de vendredi 16h à samedi 16h, le Maroc a enregistré 74 cas supplémentaires de covid-19, élevant à 7 406 le total des infections dans le pays, depuis le début de la pandémie le 2 mars dernier. Lors du point de presse quotidien relatif à la situation pandémique au Maroc, le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, a indiqué que 55 de ces nouveaux cas ont été identifiés dans la ville de Casablanca, dont 47 dans deux foyers déjà surveillés.

Selon le responsable, les autres infections de ces dernières 24 heures ont été confirmées parmi les cas contacts. Dans ce sens, il note que sept régions sur les 12 marocaines n’ont enregistré aucun nouveau cas entre vendredi et samedi. Il s’agit de Rabat-Salé-Kénitra, Drâa-Tafilalet, Dakhla-Oued Ed Dahab, Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun, Souss-Massa et Béni Mellal-Khénifra.

Au cours de ces dernières 24 heures, le pays aura enregistré aussi 261 guérisons, soit 4 638 dans l’ensemble et un taux de rémission à la hausse, atteignant 62,6% ce samedi. Un nouveau décès est déploré, élevant à 198 le total de morts à cause de la covid-19, avec un taux de létalité de 2,7%.

Par ailleurs, les analyses laboratoires ont permis, sur la même durée, d’écarter 10 085 cas suspects qui se sont évérés négatifs, soit un total de 126 155, ajoute encore Mohamed Lyoubi.

Dans un autre registre, le responsable a souligné que le nombre de cas actifs, soit ceux encore pris en charge hospitalière ou encore sous surveillance après guérison, atteint aujourd’hui 2 570. Selon lui, la région de Casablanca-Settat reste celle qui concentre la majeure partie de ces cas, avec près de 20% de ceux identifiés à l’échelle nationale. Elle est suivie de quatre régions atteignant à peu près un pourcentage égal de 6%, à savoir Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan Al Hoceïma, Fès-Meknès, Marrakech. Quant à Laâyoune-Sakia El Hamra, elle compte désormais 0 cas actif.

Sur le total des infections confirmées à la covid-19, la région de Casablanca-Settat en regroupe près de 32%. Elle est suivie de Marrakech avec près de 18%, Tanger et Fès aux alentours de 13%, puis Rabat-Salé-Kénitra (9,28%) et Drâa-Tafilalet (7,91%).Ainsi, les zones les moins touchées au Maroc sont Béni Mellal-Khénifra (1,53%), Souss-Massa (1,15%), Guelmim-Oued Noun (0,58%), Dakhla-Oued Ed Dahab (0,07%) et Laâyoune-Sakia El Hamra (0,05%).