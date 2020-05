Joie et soulagement après la fin de quarantaine des Marocains de retour de Melilla

Après huit jours de confinement sanitaire à Saïdia, les Marocains rapatriés de Melilla dans le contexte de l’urgence sanitaire ont commencé, ce samedi, à rejoindre leurs villes de résidence. Contactés par Yabiladi, ceux de la région de l'Oriental sont déjà arrivés à destination, notamment à Nador ou à Oujda, où ils ont pu retrouver leurs familles.

«Jeudi, nous avons été soumis à un deuxième test de dépistage du coronavirus, qui s’est avéré négatif comme le premier que nous avions subi lors du rapatriement. Vendredi soir, nous avons donc commencé à nous organiser pour retrouver nos domiciles, où nous avons été conduits ce samedi matin», témoigne l’un des rapatriés auprès de Yabiladi.

Mais celui-ci rappelle que nombre de Marocains sont encore bloqués à Melilla, depuis la suspension des voyages à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. «La tente de fortune mise en place là-bas, la mosquée qui héberge des femmes et des enfants et la Place de Toros sont encore occupées par des compatriotes qui n’ont pas été conduits à la frontière», rappelle-t-il. Il formule le souhait d'un prochain rapatriement rapide pour ces compatrioted.

Au lendemain du décès d’une Marocaine hébergée sur la Place de Toros, un premier groupe de 125 Marocains a pu être rapatrié depuis Melilla le 15 mai dernier, en plus de 25 autres le lendemain. Plusieurs lieux d’accueil pour leur confinement ont été aménagés spécialement, entre des hôtels et des hébergements pour étudiants à Nador, Saïdia et Selouane.