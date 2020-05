L’américain Plug and Play prévoit d’ouvrir des bureaux en Afrique du Sud et au Maroc

La société de capital-risque (VC) de la Silicon Valley, Plug and Play, prévoit d'ouvrir son premier bureau africain à Johannesburg cette année ainsi qu’un autre au Maroc.

Selon Venture Burn, l'accélérateur - qui est derrière des noms tels que Google, Logitech et PayPal - a fait l'annonce dans une série de webinaires Covid-19 organisée la semaine dernière.

L'ancienne banquière d'investissement Goldman Sachs, Grace Legodi, dirigera le bureau de Plug and Play en Afrique du Sud, précise-t-on, en rappelant que l'accélérateur compte actuellement 36 emplacements à travers le monde.

«La directrice du marketing de Plug and Play, Allison Romero, a confirmé hier à Ventureburn dans un e-mail que l'accélérateur prévoyait d'ouvrir deux bureaux en Afrique, à savoir au Maroc et à Johannesburg.» Venture Burn

Plug and Play possède un écosystème de 20 000 startups, 400 grandes entreprises partenaires et plus de 180 sociétés de capital-risque réparties sur 36 sites internationaux.