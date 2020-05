Hervé Renard présente ses excuses à Hakim Ziyech 

L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, Hervé Renard, a présenté, la semaine dernière, ses excuses à l’international marocain Hakim Ziyech, qui évolue actuellement au sein du club anglais de Chelsea.

Actuellement entraîneur de la sélection saoudienne, l’ex-footballeur français a fait son mea culpa sur Twitter, en commentant une liste des meilleurs joueurs africains qu’il a précédemment eus en stage sportif. On y retrouve en effet Medhi Benatia, Achraf Hakimi et Younès Belhanda, mais pas le joueur maroco-néerlandais.

My apologies for the mistake in the team that you may have seen, for me Hakim Ziyech is one of the best, it would be disrespectful to football to not include him in the team, he is an incredible player with a lot of talent.

