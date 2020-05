Aid Al Fitr célébré dimanche en Indonésie, la nuit du doute ce vendredi en France

L’Indonésie a annoncé, ce vendredi, qu’elle célèbre l’Aid Al Fitr dimanche 24 mai 2020.

L’annonce, faite par le ministère des affaires religieuse et relayée par CNN Indonesia, intervient suite à l’observation de la lune du mois de Chaoual, effectuée ce vendredi. Les autorités ont mis en place 80 points pour observer la nouvelle lune annonçant la fin du mois sacré.

Toutefois, le ministre des Affaires religieuses, Fachrul Razi, a déclaré que ce processus a conclu à la non-observation du croissant lunaire. De ce fait, «le Ramadan durera 30 jours, jusqu’à samedi et l’Aid sera fêté dimanche», explique-t-on.

Pour sa part, le Conseil français du culte musulman (CFCM) se réunira ce vendredi à partir de 18h30 à la mosquée de Paris ou en visioconférence, pour annoncer le jour de la fête de l’Aïd et Fitr pour l’année hégirienne 1441. Dimanche, il a indiqué que le mois de Ramadan «comptera très probablement 30 jours et le jour de l’Aïd El Fitr correspondra très probablement au 24 mai 2020».

Et d’expliquer que «la conjonction de la lune du début de mois de chawwal 1441, se produira le 22 mai 2020 à 17h39’ heure universelle, 19h39 heure de Paris, soit à moins de deux heures du coucher du soleil à Paris» et que «par conséquent, la nouvelle lune (…) ne sera visible nulle part dans le monde».

Quant au Maroc, le ministère des Habous et des affaires islamiques annonce ce vendredi que cette observation aura lieu samedi 29 Ramadan 1441 de l'hégire, correspondant au 23 mai 2020.

«Les magistrats et les délégués du ministère des Habous et des affaires islamiques sont invités à informer ce département de l'observation du croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant aux numéros de téléphone suivants : (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou au numéro de fax (0537.76.17.21)», a précisé le ministère dans un communiqué relayé par la MAP.