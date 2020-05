Aid Al Fitr célébré dimanche en Arabie saoudite et en Turquie, d'autres pays observeront le ciel

L’Arabie saoudite a annoncé ce vendredi soir la non-observation du croissant lunaire marquant le début du mois de Chaoual. Ainsi, selon le média Anba Alsaudia, le mois de Ramadan complètera ainsi 30 jours et l’Aid Al Fitr sera célébré dimanche en Arabie saoudite. Une annonce qui sera officialisée sous peu par la cour suprême d’Arabie saoudite.

بعد تعذر رؤية #هلال_شهر_شوال ..



يوم غد السبت المكمل لشهر رمضان في السعودية، وعيد الفطر يوم الأحد بإذن الله .

Elle rejoint ainsi l'Indonésie qui célèbre l’Aid Al Fitr dimanche 24 mai 2020. L’annonce, faite par le ministère des affaires religieuse et relayée par CNN Indonesia, intervient suite à l’observation de la lune du mois de Chaoual, effectuée ce vendredi. Les autorités ont mis en place 80 points pour observer la nouvelle lune annonçant la fin du mois sacré. Toutefois, le ministre des Affaires religieuses, Fachrul Razi, a déclaré que ce processus a conclu à la non-observation du croissant lunaire. De ce fait, «le Ramadan durera 30 jours, jusqu’à samedi et l’Aid sera fêté dimanche», explique-t-on.

La République de Singapour a elle aussi annoncé ce vendredi que le premier jour du mois de Chaoual de l'année 1441 de l’hégire correspond au dimanche 24 mai 2020. Dans un communiqué, l’Islamic Religious Council of Singapore a expliqué, citant les calculs astronomiques, que le croissant du dixième mois du calendrier musulman n’est pas apparu ce vendredi soir après le coucher du soleil. «Cela signifie que demain sera le 30ème jour du mois de Ramadan», ajoute-t-on.

C'est le cas aussi de la Turquie, qui a annoncé qu’elle célèbrera l’Aid Al Fitr dimanche. A rappeler que plusieurs Etats comme la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, la Croatie et la Russie suivent la Turquie pour les annonces relatives au calendrier hégirien.

L'Aid Al Fitr sera aussi célébré dimanche au Japon et en Australie. Ainsi, le Comité d’observation de la lune au Japon (Ruyat-e-Hilal Committee-Japan) a également annoncé dimanche come 1er jour du mois de Chaoual et ainsi jour de l’Aid Al Fitr.

Les musulmans de Malaisie célébreront aussi Aid Al Fitr dimanche. L'annonce, faite par le responsable de la maison royale Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad, a été diffusée ce vendredi en direct par toutes les chaînes de télévision locales, rapporte le média malaisien The Star.

La Thaïlande a elle aussi annoncé qu’après la non-observation du croissant lunaire ce vendredi, samedi sera le 30ème jour du mois de Ramadan. Ainsi, l’Aid Al Fitr sera célébré dimanche dans ce pays d’Asie.

تم الاعلان رسميا من مكتب شيخ الاسلام ( المفتي ) في تايلاند عدم رويه الهلال وعليه يكون غدا السبت المكمل لشهر #رمضان وعيد الفطر يوم الاحد باذن الله نسأل الله لنا ولكم القبول

Pour sa part, l’Australian Fatwa Council, dépendant du Conseil national australien des imams (ANIC) a annoncé, mardi, qu’après la consultation de ces membres et avoir été informé que la lune du mois de Chaoual ne sera pas visible ce vendredi selon le calcul astronomique, il a été décidé que l’Aid Al Fitr sera célébré dimanche.

Plusieurs pays observeront vendredi ou samedi le croissant lunaire

Toutefois, Moon Sighting Australia a indiqué qu’il scrutera le ciel ce samedi 23 mai pour observer la lune, conformément à la Sounna du Prophète Mohammed. «L’Aid Al Fitr coïncidera ainsi soit avec le 24 ou avec le 25 mai 2020», précise-t-on.

La Fédération des associations islamiques de Nouvelle-Zélande a rappelé aux fidèles d’observer la lune samedi 23 mai 2020, qui correspondant au 29 Ramadan 1441H dans le pays.

Même son de cloche du côté du Pakistan. Le 30 avril dernier, le Pakistan Meteorological Departement a indiqué qu’il y a «une petite chance que la lune soit observée le 23 mai 2020, correspondant au 29ème jour du mois de Ramadan». Ainsi, le pays n’annoncera que demain le début du mois de Chaoual et la date de l’Aid El Fitr.

Pour sa part, le Conseil français du culte musulman (CFCM) se réunira ce vendredi à partir de 18h30 à la mosquée de Paris ou en visioconférence, pour annoncer le jour de la fête de l’Aïd et Fitr pour l’année hégirienne 1441. Dimanche, il a indiqué que le mois de Ramadan «comptera très probablement 30 jours et le jour de l’Aïd El Fitr correspondra très probablement au 24 mai 2020».

Et d’expliquer que «la conjonction de la lune du début de mois de chawwal 1441, se produira le 22 mai 2020 à 17h39’ heure universelle, 19h39 heure de Paris, soit à moins de deux heures du coucher du soleil à Paris» et que «par conséquent, la nouvelle lune (…) ne sera visible nulle part dans le monde».

Quant au Maroc, le ministère des Habous et des affaires islamiques annonce ce vendredi que cette observation aura lieu samedi 29 Ramadan 1441 de l'hégire, correspondant au 23 mai 2020.

«Les magistrats et les délégués du ministère des Habous et des affaires islamiques sont invités à informer ce département de l'observation du croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant aux numéros de téléphone suivants : (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou au numéro de fax (0537.76.17.21)», a précisé le ministère dans un communiqué relayé par la MAP.

Selon la plateforme Moon Sighting, «la nouvelle lune, qui naîtra le 22 mai 2020 (vendredi) à 17:38 UT, ne sera vue nulle part dans le monde». Samedi 23 mai, elle pourra être observée difficilement en Afrique et au Canada et facilement aux États-Unis et en Amérique du Sud, explique-t-on. Ce n’est que le 24 mai que la lune du mois de Chaoual sera visible dans presque le monde entier, conclut-on.