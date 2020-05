Casablanca : 300 collaborateurs testés et 32 cas du coronavirus confirmés à la SOMACA

La SOMACA et les autorités locales ont lancé conjointement une campagne de dépistage, du 19 au 21 mai 2020, visant l’ensemble des effectifs présents sur site de l’usine casablancaise de Renault.

Ainsi, dans le cadre de cette «démarche proactive pour lutter contre la propagation du Covid-19», une première vague a permis de tester 300 collaborateurs de différents départements dont 32 détectés positifs au Covid-19 bien qu’asymptomatiques, écartant l’hypothèse d’une contamination du virus à l’intérieur de l’usine, indique un communiqué du Groupe Renault, parvenu à Yabiladi.

«La direction générale de l’usine ainsi que les équipes du ministère de la Santé et des autorités locales se sont mobilisées pour prendre en charge les collaborateurs testés positifs et retracer les cas contacts afin de les placer en quatorzaine», ajoute-t-on. Et de préciser que «la désinfection des zones concernées a été réalisée le jour-même».

«Depuis le début de la crise du Covid-19, le Groupe Renault Maroc a placé au cœur de ses priorités la protection de la santé de ses salariés. Le référentiel sanitaire du Groupe mis en place pour assurer le redémarrage de l’usine permet de poursuivre l’activité à cadence partielle», conclut le Groupe.