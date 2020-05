Conseil supérieur des ouléma : La prière de l’Aid Al Fitr doit être accomplie à la maison

Le Conseil supérieur des oulémas a souligné que la prière de l’Aid Al Fitr de cette année doit être accomplie à la maison pour préserver la santé et la sécurité des citoyens face à la propagation de la pandémie du coronavirus.

«L’une des recommandations de la religion de Dieu et de la Sunna islamique constante est la prière de l’Aid Al Fitr et de l’Aid Al Adha», rappelle un communiqué du conseil relayé par la MAP.

Le conseil y explique les raisons de l’accomplissement de la prière de l’Aid Al Fitr à la maison suivant les recommandations de la Sunna, assurant que les oulémas du rite malékite et autres ont souligné la conformité avec la Sunna de l’observation de cette prière au domicile et dans les maisons pour ceux n’ayant pas pu l’accomplir à temps dans une moussala ou dans la mosquée avec la communauté des fidèles, ou ayant été empêchés de le faire dans ces deux lieux pour des raisons sociales dans certaines conditions. «C’est le cas pour les circonstances actuelles délicates que traversent le Maroc et tous les autres pays à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus (covid-19)», poursuit le communiqué.

«Ainsi, cette prière ne doit être accomplie ni dans les moussala ni dans les mosquées, mais dans les maisons et à domicile, en tenant, avant de l’entamer comme le veut la Sunna, à se faire propre, à se vêtir de ses plus beaux habits et à faire l’Ikbar. Et c’est ce que l’imam Boukhari et les ouléma du rite malékite ont relevé en affirmant que "Celui qui rate la prière de l’Aid doit accomplir deux rak’aat".» Conseil supérieur des oulémas

Et de rappeler que le but étant de préserver la sécurité des citoyens et leur santé face à la propagation de la pandémie mortelle, conformément à la parole divine : «Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction» et à la règle religieuse : «La préservation de la vie humaine prime sur la préservation des religions».