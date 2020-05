Des Marocains bloqués à Melilla refusent leur rapatriement vers le Maroc

Voilà un message adressés aux autorités marocaines et espagboles qui a le mérite d'être clair. Un groupe d'une dizaine de jeunes marocains à Melilla ne souhaite pas rentrer au pays. Une position exprimée dans un enregistrement vidéo postée sur les réseaux sociaux, où ces jeunes déclarent n'avoir «rien à faire du Maroc».

Ils ajoutent qu’ils n’ont aucune intention de rester dans la ville mais envisagent plutôt d’immigrer en Europe. Ces jeunes marocains soulignent que la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne devraient les accueillir pour pallier au manque de main d’œuvre à cause de la pandémie du coronavirus et la fermeture des frontières.

Une vidéo qui va alimenter les politiques de droite et extrême droite espagnols. Le 15 mai, le Parti Populaire a accusé l’exécutif Sanchez de «ne pas défendre les intérêts des Espagnols». Trois jours plus tard, c’est au tour de Vox de l’accuser «de faire de l’Espagne une marionnette entre les mains du Maroc».