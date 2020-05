France : Le CFCM recommande d’éviter les rassemblements religieux autant que possible

La Grance mosquée de Paris et le Conseil français du culte musulman (CFCM) réitèrent leur opposition à la tenue de grands rassemblements pour la fin du Ramadan, prévue ce week-end. «Au vu de la situation sanitaire encore très fragile, il est pour l’instant irréaliste d’évoquer l’idée de rassemblements pour la prière de l’Aïd El-Fitr, le 23 ou le 24 mai, notamment dans les régions classées rouge», a indiqué la mosquée dans un communiqué.

Recteur de la moquée et vice-président du CFCM, Chems-Eddine-Hafiz a précisé que c'est au gouvernement uniquement de «définir les modes d’organisation permettant la protection de la santé». Ainsi, il estime que «la seule ligne à suivre est donc le respect du décret actuel, non encore abrogé, et de celui qui suivra».

Cette réaction intervient au lendemain de la décision du Conseil d’Etat, lundi, de lever l’interdiction absolue sur les rassemblements dans les lieux de culte. Selon la juridiction, la mesure du gouvernement serait «disproportionnée», du moment que d’autres rassemblements de moins de dix personnes sont tolérés ailleurs. Par conséquent, l’exécutif devra revoir sa mesure dans huit jours. Plébiscitée par des associations religieuses chrétiennes, la résolution qui contraint à la révision du décret en question n’est pas aussi positivement accueillie par les préposés juifs et musulmans.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le CFCM a estimé, mardi, que la décision du Conseil d’Etat «n’ouvre pas la voie à une reprise normale et immédiate des cérémonies religieuses». Son président Mohammed Moussaoui réitère ainsi son avis opposé à une tenue rapide des cérémonies religieuses, notamment pendant l’Aïd ou les prières du vendredi.

Mercredi dernier, le responsable a estimé auprès de Yabiladi et de Radio 2M être même favorable au maintien de la fermeture de tous les lieux de culte «le maximum possible», afin d’éviter l’émergence de nouveaux foyers infectieux.