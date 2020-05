Belgique : Une troisième phase de rapatriement promise aux ressortissants bloqués au Maroc

La plateforme «Belgo-marocains bloqués au Maroc» a annoncé qu’une troisième phase de rapatriement aurait bien lieu. Suite à un appel téléphonique mardi avec le ministère belge des Affaires étrangères, Philippe Goffin, la structure annonce en effet la reprise de ces opérations. La semaine dernière, le gouvernement avait déclaré la fin des retours depuis le Maroc, prenant de cours plusieurs familles séparées à cause des mesures sanitaires liées à la pandémie du nouveau coronavirus.

Désormais, la plateforme indique que l’échange avec le ministre «permet de penser que cela va dans le bon sens». «Nous avons émis nos souhaits et ceux des milliers de personnes bloquées au Maroc qui veulent revenir au plus vite en Belgique», indique la coordination dans un communiqué parvenu à Yabiladi. Selon elle, Philippe Goffin «dit faire son maximum avec son staff et reviendra vers nous probablement dans les jours à venir afin de nous communiquer des informations plus techniques sur le rapatriement».

«Si nous espérions le rapatriement de tous pour le mois de mai, nous constatons que nos interpellations, ainsi que ceux de la société civile organisée (…) et du monde politique trouvent un écho favorable», ajoute la même source.

Après plusieurs difficultés administratives pour le rapatriement des Belgo-marocains bloqués au Maroc, celui-ci s’est opéré début mai, sans pour autant bénéficier à tous les demandeurs qui remplissent les conditions d’urgence posées par les autorités belges (séparation familiale, maladie chronique, motif professionnel). Au total, entre les ressortissants belges et binationaux, la plateforme réunit désormais 5 200 membres.