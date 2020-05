Les pilotes de la RAM démentent tout accord de baisse de salaire

L’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) a démenti lundi l’information selon laquelle ses pilotes auraient consenti une baisse de 45% des salaires des pilotes indépendamment de leur productivité pendant 5 ans. Dimanche, le journal Le Matin avait expliqué que cette décision intervient le temps que la Royal Air Maroc (RAM) traverse cette crise liée à la pandémie du Covid19.

«Il n’y a pas eu d’accords dans ce sens», a réagi ce mercredi, auprès de Yabiladi, un pilote de la RAM, sous couvert d’anonymat, confirmant ainsi l’information relayée par plusieurs confrères. «Il n’y a eu aucun résultat probant à l'issue de la réunion avec la directrice de la RAM», affirme-t-on auprès de l’association des pilotes de ligne, avant de critiquer l’absence d’un «plan chiffré de relance» pour la compagnie aérienne.

Contactée par Yabiladi, une source au sein de la Royal Air Maroc nous précise qu’il «n’y a pas eu d’accord écrit» entre les pilotes et la compagnie. «Dans d’autres compagnies, des pilotes ont annoncé la baisse de leurs salaires pour aider à surmonter les crises», rappelle notre source.

Celle-ci précise que d’autres réunions entre le top management de la RAM et les représentants de l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) sont au menu.

Dans une lettre adressée aux partenaires de la compagnie, le PDG de la RAM, Hamid Addou a rappelé l’ampleur de la crise causée par la fermeture des frontières due au nouveau coronavirus, et qui touche le secteur dans sa globalité. Pour lui, l’impact de la fermeture des frontières sur le trafic a été «violent avec une baisse respective de 60% en mars et 100% en avril, par rapport à l’année dernière, après une forte croissance à deux chiffres, entre novembre et février». «Les pertes en chiffre d’affaires s’élèvent à 50 millions de dirhams par jour», a-t-il alerté.